Катар продолжит подачу газа в ОАЭ, несмотря на блокаду

По словам исполнительного директора государственной нефтегазовой компании, решение носит прежде всего этический характер.

Катар не будет перекрывать подачу газа в Объединённые Арабские Эмираты, несмотря на разрыв дипотношений с соседними странами, заявил в интервью Al Jazeera исполнительный директор компании Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби.

— Во всех наших контрактах присутствует положение о так называемом форс-мажоре, — отметил он. — Блокада, в которой мы сейчас, считается форс-мажором, и мы можем перекрыть газопровод в ОАЭ, однако Катар имеет дело не с контрактами, а с этикой.

Напомним, ряд арабских государств заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за того, что страна якобы поддерживает терроризм на Ближнем Востоке. Ранее Лайф сообщал о том, что нефтяники Катара побили коллег из Саудовской Аравии на отраслевой конференции из-за оскорблений.