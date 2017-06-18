Конгрессмен призвал США прекратить "охоту за российскими призраками"

По словам Девина Нунеса, Вашингтону необходимо заняться решением более актуальных проблем.

Глава комитета палаты представителей США по разведке Девин Нунес призвал Вашингтон перестать "охотиться на российских призраков в шкафу". Таким образом конгрессмен прокомментировал обвинения в адрес РФ во "вмешательстве" России в американские выборы. Об этом сообщает Politico.

По словам Нуньеса, расследование "влияния РФ" отвлекает США от решения более насущных вопросов. Как отметил конгрессмен, республиканцам следует лучше работать над заменой реформы здравоохранения Обамы, и это означает, что американцам необходимо "прекратить гоняться за российскими привидениями в шкафу и приступить к настоящей работе".

Ранее Нунес вновь опроверг сообщения о "сговоре" Трампа и Россией.