Полицейский ранен в голову при задержании грабителей в Волгоградской области

Читайте также

Полицейский ранен в голову при задержании грабителей в Волгоградской области

0

Фото: ©РИА Новости/Илья Питалёв

В Волгоградской области на автодороге Волгоград — Камышин ранение в голову получил инспектор дорожно-патрульной службы. Это случилось при задержании троих грабителей. Перед этим неизвестные, угрожая пистолетом, похитили у продавца ювелирного магазина украшения на пять миллионов рублей.

Полицейские стреляли по колёсам машины подозреваемых. Те, в свою очередь, также открыли огонь и ранили лейтенанта полиции.

— Сотрудник МВД находится в реанимации с огнестрельным ранением головы, — сообщили Лайфу в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!