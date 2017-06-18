Полицейский ранен в голову при задержании грабителей в Волгоградской области

В Волгоградской области на автодороге Волгоград — Камышин ранение в голову получил инспектор дорожно-патрульной службы. Это случилось при задержании троих грабителей. Перед этим неизвестные, угрожая пистолетом, похитили у продавца ювелирного магазина украшения на пять миллионов рублей.

Полицейские стреляли по колёсам машины подозреваемых. Те, в свою очередь, также открыли огонь и ранили лейтенанта полиции.

— Сотрудник МВД находится в реанимации с огнестрельным ранением головы, — сообщили Лайфу в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.