Армия Ирака прорвала две первые линии обороны ИГИЛ в Мосуле

Согласно официальным данным, военные продвинулись на 150 метров вглубь Старого города.

Армия Ирака преодолела две первые линии обороны ИГИЛ в Старом городе Мосула, передаёт телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на федеральную полицию государства.

— Осуществлён прорыв первой и второй линий обороны боевиков ИГИЛ*, — говорится в заявлении полиции. — Наши силы продвинулись на 150 метров вглубь Старого города.

Отмечается, что военным проправительственных сил Ирака удалось уничтожить позиции снайперов и огневые точки с крупнокалиберными пулемётами. Помимо этого, военные ликвидировали 15 боевиков и три заминированных автомобиля.

Ранее Лайф сообщал о том, что иракские военные начали штурм позиций ИГИЛ в районах Старого города в Мосуле. Эта часть города была последним оплотом боевиков в населённом пункте.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.