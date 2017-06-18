В Красноярске талантливый дворник прославился, исполняя песни из индийского кино

Молодой человек по имени Сорбон приехал в Россию на заработки, но занятия музыкой не бросил.

В настоящее время уроженец Таджикистана, который у себя на родине был солистом театра, работает дворником в торговом центре в Красноярске. Он очень любит петь и исполняет композиции на хинди и других языках.

Сорбон постоянно напевает за работой. В такие моменты он может отбивать ритм даже на мусорках. На самом деле, молодой человек умеет играть на аккордеоне и на барабанах.

Дворник прославился после того, как перепел композицию из индийского фильма "Танцор диско".

Про Сорбона известно, что он приехал в Россию три года назад. Он мечтает заработать на создание собственной музыкальной группы. После того как видео с его участием появились в Сети, Сорбона стали звать на свадьбы. Певец соглашается, но денег за такие выступления не берёт.