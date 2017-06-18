Пострадавшим при пожаре в лондонской высотке семьям выплатят по £5,5 тысячи

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Пострадавшим при пожаре в лондонской высотке семьям выплатят по £5,5 тысячи

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Сгоревший многоэтажный дом в Лондоне. Фото: © REUTERS/Hannah McKay

Ранее мэр столицы заявил, что власти могут начать программу по сносу высоток, построенных 50–60 лет назад.

Все семьи, чьи квартиры оказались разрушены в результате пожара в лондонской многоэтажке, получат компенсацию в размере по меньшей мере 5,5 тысячи фунтов из фонда срочной помощи в пять миллионов фунтов.

Накануне полиция признала погибшими 58 человек, пропавших без вести в результате трагедии. Причина возгорания до сих пор является неустановленной. Выдвигаются версии о неисправной технике в одной из квартир, а также об использовании строителями некачественных материалов.

После масштабного возгорания мэр Лондона Садик Хан заявил, что власти могут начать снос высоток, построенных 50–60 лет назад.

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