В Юрмале вспыхнул крупный пожар на станции сортировки отходов

Об инциденте пожарным стало известно в 15:50, однако до сих пор потушить его не удалось.

На станции перегрузки и сортировки отходов в латвийской Юрмале произошёл пожар повышенной опасности, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе страны. Об инциденте пожарных оповестили в 15:50. По данным очевидцев, огромные клубы дыма образовались в результате горения мусора. Сообщается, что на данный момент пожар всё ещё не потушен. На месте инцидента работают 50 сотрудников пожарной службы. По данным ГПСС, из-за дыма находиться вблизи возгорания может быть опасно для здоровья.