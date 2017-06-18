В Юрмале вспыхнул крупный пожар на станции сортировки отходов

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В Юрмале вспыхнул крупный пожар на станции сортировки отходов

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Об инциденте пожарным стало известно в 15:50, однако до сих пор потушить его не удалось.

На станции перегрузки и сортировки отходов в латвийской Юрмале произошёл пожар повышенной опасности, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе страны. Об инциденте пожарных оповестили в

15:50. По данным очевидцев, огромные клубы дыма образовались в результате горения мусора.

Сообщается, что на данный момент пожар всё ещё не потушен. На месте инцидента работают 50 сотрудников пожарной службы. По данным ГПСС, из-за дыма находиться вблизи возгорания может быть опасно для здоровья.

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