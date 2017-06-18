В Конотопе пьяный депутат открыл стрельбу

Инцидент произошёл на территории местной бани из-за конфликта депутата с местным жителем.

В городе Конотопе Сумской области депутат областного совета Сергей Демеха открыл огонь по людям, сообщают украинские СМИ. По словам очевидцев, мужчина намеревался изнасиловать девушку, однако после того, как люди попытались ему помешать, депутат начал стрелять.

Сам Демеха заявил, что подвергся нападению со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Согласно данным полиции, инцидент произошёл на территории местной бани из-за конфликта депутата с местным жителем.

— В дежурную часть Конотопского отдела полиции одновременно поступило два заявления, — рассказала пресс-секретарь полиции в Сумской области Эльвира Биганова. — Одно — от депутата областного совета о том, что один из жителей Конотопа забрал у него золотой кулон. Второе — от его оппонента о том, что сам депутат стрелял в него из пистолета и не попал.

Сотрудники полиции изучают обстоятельства происшествия.