В Канаде гигантский воздушный шар упал посреди города

Очевидцы инцидента, произошедшего сегодня около восьми часов утра, сразу же вызвали пожарных. По данным спасателей, несмотря на экстренное снижение никто не пострадал.

В городе Эдмонтоне в канадской провинции Альберта воздушный шар совершил аварийную посадку прямо посреди улицы, напугав местных жителей. Об этом сообщает портал Global News.

Компания-производитель воздушных шаров SundanceBalloons пока никак не прокомментировала инцидент.

Отметим, в конце мая в Канаде произошла другая авария с участием аэростата. Тогда воздушный шар с влюблёнными упал на землю сразу после того, как молодой человек сделал девушке предложение руки и сердца.