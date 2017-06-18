В Канаде гигантский воздушный шар упал посреди города

В городе Эдмонтоне в канадской провинции Альберта воздушный шар совершил аварийную посадку прямо посреди улицы, напугав местных жителей. Об этом сообщает портал Global News.
Компания-производитель воздушных шаров SundanceBalloons пока никак не прокомментировала инцидент.
Отметим, в конце мая в Канаде произошла другая авария с участием аэростата. Тогда воздушный шар с влюблёнными упал на землю сразу после того, как молодой человек сделал девушке предложение руки и сердца.
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