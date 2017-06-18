Криштиану Роналду не пришёл на обязательную послематчевую пресс-конференцию

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Криштиану Роналду не пришёл на обязательную послематчевую пресс-конференцию

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

По регламенту, лучший игрок прошедшей встречи обязан появиться таком мероприятии.

После футбольного матча со сборной Мексики, который прошёл в Казани в рамках Кубка конфедераций, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не пришёл на пресс-конференцию.

Напомним, в матче первого тура группы А Португалия — Мексика команды сыграли вничью — 2:2. Роналду был признан лучшим игроком матча и, по регламенту, именно он должен был явиться на послематчевую пресс-конференцию.

— Как только Роналду обработают колено, он выйдет в микст-зону для общения с журналистами, — заявил журналистам один из организаторов турнира.

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