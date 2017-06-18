Платите как в Европе. Киевлянам объяснили причину повышения тарифов ЖКХ

Согласно распространённой в столице листовке, жители европейских стран потребляют воду в несколько раз меньше, чем украинцы.

Киевводоканал начал рассылать жителям украинской столицы информационные листовки со сравнительной таблицей тарифов на жилищно-коммунальные услуги в странах Евросоюза, сообщают местные СМИ. Своеобразная акция проводится в преддверии повышения оплаты в два раза.

Из листовок следует, что европейцы потребляют в несколько раз меньше воды, чем жители Украины. При этом стоимость услуг ЖКХ в странах Евросоюза выше. В этом киевляне могут убедиться сами, потому как под суммой к оплате указаны данные о тарифах в Греции, Литве, Болгарии, Польше и Румынии.

Ранее Лайф писал о том, что украинцы задолжали за "коммуналку" почти миллиард долларов. Эти данные Госстатом страны приведены по состоянию на февраль 2017 года.