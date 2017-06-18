Трансформаторы, часть I. На Украине решили снять фантастическое кино

На Украине проходят съёмки первого фантастического фильма, который называется "Бобот". Он повествует о трансформаторной будке (она и есть Бобот), которая помогает главному герою спасти планету.

Землю в фильме норовят уничтожить сразу две посторонние инопланетные цивилизации, а в центре конфликта оказался 12-летний мальчик. Именно ему будет помогать будка Бобот, а также такие герои, как Смелая Девочка и Профессор.

Фильм снимается совместными усилиями кинематографистов Украины и Грузии. Его бюджет — 20 миллионов гривен. Премьера намечена на следующий год.