Трансформаторы, часть I. На Украине решили снять фантастическое кино

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Трансформаторы, часть I. На Украине решили снять фантастическое кино

1987

Фото: Кадр из будущего фильма

На Украине проходят съёмки первого фантастического фильма, который называется "Бобот". Он повествует о трансформаторной будке (она и есть Бобот), которая помогает главному герою спасти планету.

<p>Фото: Кадр из будущего фильма</p>

Землю в фильме норовят уничтожить сразу две посторонние инопланетные цивилизации, а в центре конфликта оказался 12-летний мальчик. Именно ему будет помогать будка Бобот, а также такие герои, как Смелая Девочка и Профессор.

Фильм снимается совместными усилиями кинематографистов Украины и Грузии. Его бюджет — 20 миллионов гривен. Премьера намечена на следующий год.

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