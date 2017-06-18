Стоун заявил, что Путин имеет ментальную власть над США

Режиссёр считает невероятным то, как российскому лидеру удаётся удерживать пристальное внимание на себе.

Американский режиссёр Оливер Стоун, который снял фильм о президенте РФ Владимире Путине, считает, что российский лидер имеет ментальную власть над Соединёнными Штатами. Об этом, по мнению кинодеятеля, свидетельствует пристальное внимание американских СМИ к Путину.

Вы, русские, должны гордиться, что при военном бюджете в одну десятую часть от американского — да и экономике в десятую часть от нашей — к вашему президенту такое пристальное внимание. Просто невероятно. Это психология. У него какая-то ментальная власть над США Режиссёр Оливер Стоун

Материалы американских СМИ о Владимире Путине он считает не чем иным, как "неряшливой журналистикой" и проявлением "министерства правды", описанного в романе Джорджа Оруэлла "1984".

— Надо уходить от того мышления, которое закладывают СМИ в наши головы. Они — по крайней мере, в Америке — всё больше становятся рупорами корпоративного мышления, — сказал Стоун в интервью "Российской газете".

Четырёхчасовой фильм, который режиссёр снял о президенте РФ, будет показан на Первом канале с 19 по 22 июня. Также в США выпущена книга с цитатами Владимира Путина.