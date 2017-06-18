СК возбудил уголовное дело по факту ранения полицейского под Волгоградом

Сотрудники ведомства проводят следственные действия по установлению обстоятельств происшествия и розыску злоумышленников.

Следственное управление СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело в связи с ранением сотрудника ДПС, пытавшегося остановить автомобиль налётчиков на ювелирный салон, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В настоящее время потерпевший находится в больнице. К счастью, ранение оказалось нетяжёлым, жизнь и здоровье полицейского у медиков опасения не вызывают, — сказали в СК, отметив, что в данный момент проводятся следственные действия для установления обстоятельств инцидента и розыска злоумышленников.

Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов").

Ранее Лайф сообщал о том, что в Волгоградской области ранен в голову полицейский при задержании грабителей.