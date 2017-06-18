Полиция Мали освободила около 20 заложников, захваченных террористами в отеле

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Полиция Мали освободила около 20 заложников, захваченных террористами в отеле

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Фото: Twitter.com/AnaDemendoza_

Министр безопасности Мали сообщил об освобождении примерно двух десятков человек, которых террористы захватили в заложники при нападении на отель в Бамако.

Напомним, на лагерь в столице Мали, где преимущественно останавливаются иностранные туристы, напала группа вооружённых людей. По мнению властей, атаку совершили джихадисты. Есть сведения по меньшей мере о двоих погибших.

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