Полиция Мали освободила около 20 заложников, захваченных террористами в отеле

Министр безопасности Мали сообщил об освобождении примерно двух десятков человек, которых террористы захватили в заложники при нападении на отель в Бамако.

#UPDATE About 20 hostages seized in Bamako resort attack are freed, according to security minister — AFP news agency (@AFP) 18 июня 2017 г.

Напомним, на лагерь в столице Мали, где преимущественно останавливаются иностранные туристы, напала группа вооружённых людей. По мнению властей, атаку совершили джихадисты. Есть сведения по меньшей мере о двоих погибших.