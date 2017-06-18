На севере Ракки коалиция во главе с США сбила истребитель ВВС Сирии

В Сирии на севере Ракки коалиция во главе с США сбила самолёт ВВС САР. Об этом со ссылкой на заявление сирийской армии сообщает Reuters.

— Наш самолёт сегодня днём сбит возле города Ракка. Он выполнял боевое задание против ИГИЛ*, — цитирует агентство сообщение.

В результате самолёт был сбит. О пилоте сообщается, что он "до сих пор не найден".

Как заявили в сирийском военном ведомстве, факт уничтожения самолёта коалицией говорит о том, что "они координируют свои действия с ИГИЛ".

— Их действия пытаются остановить сирийскую армию и их союзников в борьбе против терроризма, в то время как наша армия и союзники делают большие успехи, — отметили в Минобороны.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.