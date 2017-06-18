МИД Украины готов ввести контроль на границе с РФ и биометрические паспорта

Об этом заявил глава ведомства Павел Климкин, подчеркнув, что введения одного только визового режима с Россией недостаточно.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что возглавляемое им ведомство готово к введению виз с Россией, однако, по его мнению, одной только этой меры мало.

— Я считаю, что даже введение визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из Российской Федерации, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом ещё и контроль тех, кто приезжает, — сказал министр в эфире телеканала "112 Украина".

Вместе с тем он озадачился вопросом российского отношения к тем трём миллионам украинцам, которые, по его сведениям, в настоящее время находятся на территории РФ.