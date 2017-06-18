В Италии задержан россиянин за избиение пенсионера

61-летний уроженец Ачиреале впоследствии скончался в больнице из-за сердечного приступа.

25-летний гражданин России арестован за нападение на жителя Катании. Как сообщает агентство ANSA, Никита Громоков избил пожилого итальянца на железнодорожной станции, решив, что мужчина украл кошелёк у его девушки.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что россиянин несколько раз ударил пенсионера, после чего тот упал на землю. Громоков продолжал бить лежачего мужчину ногами, после чего вместе с подругой сел на поезд до Мессины.

Пострадавший 61-летний Анджело Леонарди был доставлен в местную больницу, однако спустя два часа скончался от сердечного приступа.