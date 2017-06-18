Власти Колумбии заплатят 100 млн песо за сведения о террористе Боготы

У рабочей группы, которая расследует взрыв в торговом центре столицы, уже есть три версии произошедшего.

За любую информацию, способную помочь в розыске исполнителей теракта в торговом центре Боготы Правительство Колумбии готово заплатить крупную сумму, заявил президент страны.

Лайф сообщал о взрыве, который прогремел в торговом центре "Сентро Андино" накануне. Теракт унёс жизни трёх человек. В Национальной полиции заявили, что взрывное устройство было заложено в женском туалете торгового центра.

— Мы решили назначить вознаграждение в размере 100 млн колумбийских песо ($36 тысяч) за любую информацию, которая поможет в поиске и задержании ответственных за теракт, — заявил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос по итогам заседания Совета безопасности страны.

Он сообщил о трёх гипотезах обстоятельств и причин теракта, которые были представлены рабочей группой, расследующей это преступление. Озвучивать эти версии президент страны пока не стал, "чтобы не нанести ущерб расследованию".

Хуан Мануэль Сантос также заявил, что в связи с трагедией в Боготе он решил отменить поездку в Лиссабон, чтобы контролировать ход расследования.