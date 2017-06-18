Тренеры Чили и Камеруна заявили, что видеоповторы стали стрессом для игроков

По мнению наставников команд, должно пройти какое-то время, прежде чем к этой технологии привыкнут и зрители, и футболисты.

Тренеры сборных Камеруна и Чили поделились своими эмоциями от матча Кубка конфедераций, в котором южноамериканцы со счётом 2:0 обыграли африканскую команду. При этом главный рефери по ходу матча дважды обратился к системе видеоповторов, отменив один мяч и засчитав другой.

— По-моему, видеоповторы могут быть очень важными и полезными в будущем, если они действительно фиксируют нарушения и спорные решения. Как было в случае с первым повтором в нашем матче. Но, честно говоря, я думаю, что если такие вещи будут по несколько раз во время одного матча, то ничего хорошего не будет. Игрокам это может быть неприятно. Да, мы проиграли с разницей в два мяча, тем не менее мы можем гордиться самой игрой, но не результатом, — сказал наставник камерунцев Хуго Брос.

По его словам, играть в Москве было очень приятно и, несмотря на то что чилийцев было в разы больше, команда Камеруна также чувствовала поддержку трибун.

— Я слышал аплодисменты в адрес своих игроков. Надеюсь, это были россияне, которые пришли на матч, — добавил Брос.

Об использовании системы видеоповторов высказался и главный тренер победителей.

— Нужно время, чтобы эта система прижилась. Как я понимаю, пока это эксперимент. Пока привыкнуть трудно. Может, пройдёт некоторое время, посмотрим, как это будет работать, и будем воспринимать спокойно. Сегодня после отмены первого гола мои игроки испытали небольшой стресс, были очень разочарованы. Надеюсь, техника и люди, отвечающие за неё, дадут нам возможность справедливо решать вопросы. Но пока это воспринимается немного тяжело, это даже в чём-то неприятно. Но дайте нам всем время. Мы должны привыкнуть, — отметил Хуан Антонио Пицци.