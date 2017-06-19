В туалете аэропорта Брюсселя найдены подозрительные надписи на стенах

Несмотря на то что посетители аэропорта утверждают, что это может быть планом новой атаки, полиция считает надписи неудачной шуткой.

Полиция Брюсселя обнаружила на стенах мужского туалета в аэропорту Завентем надписи подозрительного характера. Как сообщает бельгийский канал VTM, одна из надписей включала следующее послание: "Аллах акбар, бомба взорвётся в 21:30".

Полиция Брюсселя пока не подтвердила текст надписи, однако сообщила, что среди посланий действительно есть упоминание Аллаха. Обе уборные в здании аэропорта оцеплены, однако ничего подозрительного сотрудники правопорядка пока не нашли. По одной из версий, сообщения в туалете могли быть чьей-то неудачной шуткой.

Federale politie bevestigt: "Allahu akbar en Arabische teksten geschreven" op toiletten luchthaven Zaventem. https://t.co/2mo1SR5Nlh — VTM NIEUWS (@VTMNIEUWS) 18 июня 2017 г.

Напомним, что в марте 2016 года в Брюсселе произошла серия терактов. Два взрыва прогремело в аэропорту и один на станции метро. Жертвами атаки стали более 30 человек. Ответственность за нападение взяли на себя боевики группировки ИГИЛ*.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.