Lockheed Martin готовит крупнейшую сделку по продаже 440 истребителей F-35

Общая сумма контракта — $35 млрд, причём из-за того, что сделка рассчитана на годы, стоимость самолётов будет несколько ниже обычной.

Компания Lockheed Martin готовится поставить крупную партию многоцелевых истребителей F-35 в 11 стран мира. Как сообщает Reuters, переговоры по сделке, объём которой достигает рекордной суммы в $35 млрд, близятся к своему завершению.

Стоимость каждого истребителя должна составить примерно $85 млн, причём отмечается, что цены несколько снижены, поскольку контракты рассчитаны на несколько лет. В общей сложности корпорация планирует продать 440 машин.

Окончательно о сделке должно объявить Правительство США. При этом, по информации агентства, сами Соединённые Штаты тоже фигурируют в списке покупателей, хотя список стран-получателей пока не оглашён.