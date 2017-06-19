Боксёр Ковалёв попросил прощения за своё поражение от Уорда

После нокаута от американца Андре Уорда российский чемпион Сергей Ковалёв попросил у болельщиков прощения.

— Большое спасибо тем, кто болел за меня этой ночью. Простите, что не оправдал ваших ожиданий. Это бокс! — написал спортсмен в своём "инстаграме".

Как ранее сообщал Лайф, Ковалёв проиграл Уорду в восьмом раунде техническим нокаутом. Судья поединка Тони Уикс остановил бой, когда после серии ударов, которые пришлись от американца ниже пояса, Ковалёв перестал защищаться. После Уикс признал ошибочность своего решения об остановке боя.