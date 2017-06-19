Свобода, равенство и братство: в парламенте Франции будет рекордное число женщин

По итогам выборов во Франции нижняя палата парламента пополнилась 156 представительницами прекрасного пола.

Франция проголосовала за избрание в парламент наивысшего числа женщин. Как сообщает агентство Reuters, рекордное число женщин, которые займут места в Национальном собрании Франции, составило 156 человек. Судьба оставшихся 148 мест ещё не решена.

France elects record number of women to parliament https://t.co/NkPCRSeFcI — Reuters World (@ReutersWorld) 18 июня 2017 г.

— Впервые за всё время существования Пятой республики Национальное собрание будет изменено в столь значимых масштабах. Теперь оно будет разнообразнее и моложе. Но в первую очередь я рада, потому что это значимый исторический момент для всех женщин Национального собрания, — прокомментировала Катрин Барбару, исполняющая обязанности председателя партии "Вперёд, республика".

Среди числа женщин, вошедших в Национальное собрание, оказалась и бывший кандидат на пост президента Марин Ле Пен. Лидер "Национального фронта" впервые за свою политическую карьеру получила место во французском парламенте.

Рост женского представительства в нижней палате парламента связывают в первую очередь с политикой президента Франции Эммануэля Макрона в области урегулирования гендерно-социальных вопросов.