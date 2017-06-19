Британия начинает официальные переговоры по Брекситу

Для этого министр по делам Брексита Дэвид Дэвис прибудет в Брюссель, чтобы вместе с представителем Евросоюза Мишелем Барнье дать старт процессу.

В Брюсселе в понедельник, 19 июня, начинаются переговоры по Брекситу. Как сообщал Лайф, об этой дате ранее заявлял британский премьер по делам Брексита Дэвид Дэвис.

В Брюсселе Дэвис проведёт встречу с представителем Евросоюза Мишелем Барнье, являющимся главным переговорщиком ЕС. Вместе они дадут старт переговорам о выходе Великобритании из соглашения.

Министр подчёркивал, что основной темой встречи станет статус граждан Евросоюза и Великобритании в новых условиях. Агентство Associated Press, в свою очередь, напоминает, что лидеры ЕС договорились о двух этапах ведения дискуссии.

Первый подразумевает урегулирование всех вопросов, имеющих отношение к выходу Британии из Евросоюза — в том числе и в финансовом плане. Второй же раунд предполагает обсуждение формата будущих отношений — в частности, насколько Лондон готов остаться членом общеевропейского рынка.

Напомним, как ранее показал опрос, большая часть британцев выступает за проведение второго референдума по вопросу Брексита.