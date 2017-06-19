Вместе с иностранцами на борту американского самолёта будут находиться и российские специалисты.

С 19 по 24 июля в рамках Договора по открытому небу военные США и Украины выполнят наблюдательный полёт над Россией. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на американском самолёте наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый), говорится в сообщении начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Вместе с иностранными военными на борту самолёта будут находиться и российские специалисты, которые смогут проконтролировать соблюдение параметров полёта и применение предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения.