Первый канал начнёт показ четырёхсерийного фильма "Интервью с Путиным"

В основу картины легло несколько десятков интервью, которые российский президент дал режиссёру Оливеру Стоуну за полтора года.

Сегодня, 19 июня, Первый канал покажет первую серию нового документального фильма американского режиссёра Оливера Стоуна "Интервью с Путиным".

Премьера картины состоялась 12 июня на кабельном телеканале Showtime. В её основу легло несколько десятков интервью, которые российский президент дал Оливеру Стоуну в период со 2 июля 2015-го по 10 февраля 2017 года.

Американского режиссёра впечатлила личность Путина, и он остался крайне доволен совместной работой с ним, о чём рассказал мировым СМИ уже после премьерного показа своего документального фильма.