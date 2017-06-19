Первый канал начнёт показ четырёхсерийного фильма "Интервью с Путиным"

Сегодня, 19 июня, Первый канал покажет первую серию нового документального фильма американского режиссёра Оливера Стоуна "Интервью с Путиным".
Премьера картины состоялась 12 июня на кабельном телеканале Showtime. В её основу легло несколько десятков интервью, которые российский президент дал Оливеру Стоуну в период со 2 июля 2015-го по 10 февраля 2017 года.
Американского режиссёра впечатлила личность Путина, и он остался крайне доволен совместной работой с ним, о чём рассказал мировым СМИ уже после премьерного показа своего документального фильма.
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