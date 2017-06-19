Уничтожение сирийского самолёта Пушков назвал новым актом войны против Дамаска

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Уничтожение сирийского самолёта Пушков назвал новым актом войны против Дамаска

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Алексей Пушков. Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

По словам члена Совета Федерации, речь об обороне тут не ведётся, поскольку инцидент произошёл в районе сирийского города Ракка.

Уничтожение самолёта сирийских ВВС член Совета Федерации Алексей Пушков назвал новым актом войны США против Сирии. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

— Сбив сирийский Су-22 в небе над Раккой, США осуществили новый акт войны против Сирии. Какая "оборона"? Ракка — сирийский город, не американский, — написал Пушков.

Напомним, информацию об уничтожении самолёта распространила сначала сирийская армия, позднее её подтвердил и Пентагон. Совет национальной безопасности уведомил президента США Дональда Трампа о произошедшем.

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