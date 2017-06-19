Группировка "Хасм" взяла на себя ответственность за теракт в Египте

Один полицейский погиб и четверо получили ранения в результате взрыва в пригороде Каира.

Связанная с исламистской группировкой "Братья-мусульмане"* группировка "Хасм" взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Каире. Об этом сообщает ТАСС.

Взрыв самодельной бомбы произошёл на обочине дороги в момент, когда рядом проезжала машина, внутри которой находились офицеры и новобранцы. Погибший был лейтенантом полиции.

Напомним, что это не первые нападения на сотрудников правоохранительных органов в Египте. В декабре 2016 года боевики подорвали один из блокпостов вблизи комплекса пирамид в Гизе, тогда жертвами стали шестеро силовиков. В мае этого года террористы совершили нападение на патруль в Каире, расстреляв трёх полицейских.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.