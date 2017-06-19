Путин лично проинспектирует работу чиновников Удмуртии и Свердловской области

В Ижевск президент приедет до конца июня, и поездка в Екатеринбург намечена на следующий месяц.

В ближайшие несколько недель президент РФ Владимир Путин посетит с рабочими поездками Республику Удмуртия и Свердловскую область. Об этом сообщают "Известия", отмечая, что одной из целей этих визитов станет оценка работы чиновников.

Информацию о том, что такие поездки готовятся, изданию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Лайф напоминает, о намерении приехать в столицу Удмуртии Путин сообщил на прямой линии 15 июня. Жительница Ижевска пожаловалась ему на состояние дома, который давно признан аварийным, однако планы по его сносу датируются 2029 годом. По её признанию, ещё 12 лет жить в таком доме невозможно. Путин на это пообещал, что в ходе командировки в республику побывает у неё лично.

Как отмечают "Известия", президент посетит Удмуртию до конца текущего месяца. Ранее визит Путина планировался в разрезе вопросов оборонной промышленности — теперь же в повестку также внесён вопрос аварийного жилья в регионе.

Рабочую поездку в Екатеринбург глава государства совершит в июле, и, согласно данным газеты, в планах у Путина — посещение международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

В комментарии газете Песков уточнил, что президентские командировки также будут связаны и с инспекцией первых результатов работы врио глав регионов.