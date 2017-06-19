Названы имена моряков, погибших при столкновении эсминца с торговым судном

Штаб Военно-морских сил США назвал имена семи моряков, погибших при столкновении эсминца Fitzgerald с контейнеровозом Acx Crystal недалеко от берегов Японии.

По информации военного ведомства, погибли 19-летний наводчик Кайл Ригсби, 25-летний старшина третьего класса Александр Дуглас, 25-летний специалист по работе с гидролокатором Нгок Труонг Хюинь, 26-летний наводчик Ной Эрнандес, 23-летний специалист по пожарной безопасности Ганзон Сибаян, 24-летний специалист по персоналу Алекс Мартин и 37-летний специалист по пожарной безопасности Гэри Лео Рем — младший.

Напомним, эсминец USS Fitzgerald и плавающий под филиппинским флагом контейнеровоз столкнулись ночью 17 июня примерно в 100 километрах к юго-западу от японского города Йокосука. Военный корабль получил серьёзные повреждения, а семь его членов экипажа пропали без вести. Сутки судьба моряков оставалась неизвестной, однако вчера их тела нашли в разрушенных и залитых водой помещениях.