При обрушении балкона на поминках в штате Монтана пострадало более 50 человек

Некоторых пострадавших пришлось госпитализировать при помощи вертолётов, два пациента находятся в критическом состоянии.

В результате обрушения балкона в летнем коттедже на западном берегу озера Флатхед, штат Монтана, пострадало свыше 50 человек. По информации телеканала NBC, люди в этом строении отмечали поминки.

В медицинском центре города Калиспелл телекомпании сообщили, что некоторых пострадавших пришлось доставлять в медицинские учреждения на вертолётах. Два пациента находятся в критическом состоянии.

В свою очередь телекомпания ABC со ссылкой на местное пожарное управление уточняет, что в списке пострадавших есть дети и пожилые люди, у многих из них тоже зафиксированы тяжёлые травмы.

Причины обрушения неизвестны. Правоохранительные органы проводят расследование происшествия.