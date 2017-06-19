При обрушении балкона на поминках в штате Монтана пострадало более 50 человек

В результате обрушения балкона в летнем коттедже на западном берегу озера Флатхед, штат Монтана, пострадало свыше 50 человек. По информации телеканала NBC, люди в этом строении отмечали поминки.
В медицинском центре города Калиспелл телекомпании сообщили, что некоторых пострадавших пришлось доставлять в медицинские учреждения на вертолётах. Два пациента находятся в критическом состоянии.
В свою очередь телекомпания ABC со ссылкой на местное пожарное управление уточняет, что в списке пострадавших есть дети и пожилые люди, у многих из них тоже зафиксированы тяжёлые травмы.
Причины обрушения неизвестны. Правоохранительные органы проводят расследование происшествия.
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