Автофургон въехал в толпу людей возле лондонской мечети

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Автофургон въехал в толпу людей возле лондонской мечети

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Один человек задержан в результате въезда фургона в толпу прохожих у здания мечети на севере Лондона.

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