Автофургон въехал в толпу людей возле лондонской мечети

Один человек задержан в результате въезда фургона в толпу прохожих у здания мечети на севере Лондона.
This is the scene in Londonhttps://t.co/aXGb5zleO4 pic.twitter.com/wDbVNqp2mN— Breaking911 (@Breaking911) 19 июня 2017 г.
- Популярные
- По времени
Один человек задержан в результате въезда фургона в толпу прохожих у здания мечети на севере Лондона.
This is the scene in Londonhttps://t.co/aXGb5zleO4 pic.twitter.com/wDbVNqp2mN— Breaking911 (@Breaking911) 19 июня 2017 г.
Подтвердите свой аккаунт, перейдя по ссылке из письма, которое Вы получили при регистрации. Если письмо не пришло проверьте правильность вашего почтового ящика в настройках профиля либо выберите отправить письмо еще раз
Пример описания всплывающего окна
Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.