Очевидцы инцидента возле лондонской мечети оказали первую помощь пострадавшим

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Очевидцы инцидента возле лондонской мечети оказали первую помощь пострадавшим

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Первую помощь пострадавшим при наезде автофургона на людей на севере Лондона оказали очевидцы инцидента. В "Твиттере" появилось видео, как к голове одного из мужчин восточной наружности прикладывают ткань, видимо для остановки крови, а ещё одному делают непрямой массаж сердца.

Напомним, инцидент произошёл в 00:20 по местному времени (02:20 мск) на севере Лондона: автофургон въехал в толпу людей, которые, предположительно, выходили из мечети после ночной молитвы. Данные о погибших пока не приводятся, однако Скотленд-Ярд сообщил о нескольких пострадавших (СМИ называют цифры от шести до десяти).

<p>Автомобиль, который, предположительно, и въехал в толпу прохожих. Фото: Twitter.com</p>

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