Очевидцы инцидента возле лондонской мечети оказали первую помощь пострадавшим

Первую помощь пострадавшим при наезде автофургона на людей на севере Лондона оказали очевидцы инцидента. В "Твиттере" появилось видео, как к голове одного из мужчин восточной наружности прикладывают ткань, видимо для остановки крови, а ещё одному делают непрямой массаж сердца.

BREAKING NEWS: More than a dozen injured in London van attack near mosque. pic.twitter.com/T1fkU5Z1Bq — Breaking News (@BreakingNLive) 19 июня 2017 г.

Напомним, инцидент произошёл в 00:20 по местному времени (02:20 мск) на севере Лондона: автофургон въехал в толпу людей, которые, предположительно, выходили из мечети после ночной молитвы. Данные о погибших пока не приводятся, однако Скотленд-Ярд сообщил о нескольких пострадавших (СМИ называют цифры от шести до десяти).