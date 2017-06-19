Имам мечети в районе Финсбери-парка назвал наезд на толпу верующих подлой атакой

Читайте также

Имам мечети в районе Финсбери-парка назвал наезд на толпу верующих подлой атакой

12

Полиция оцепила место инцидента на севере Лондона. Фото: Twitter.com

Имам мечети на севере Лондона назвал наезд автофургона на толпу мусульман подлой атакой.

Напомним, инцидент в районе Финсбери-парка произошёл сегодня ночью в 00:20 по лондонскому времени (02:20 мск). Сообщается, что белый мужчина за рулём автофургона врезался в толпу людей, предположительно, выходивших из здания мечети после ночной молитвы. Официальной информации о погибших пока нет, Скотленд-Ярд сообщает лишь о нескольких пострадавших, не уточняя их число. Произошедшее пока не квалифицируется как теракт.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!