Имам мечети в районе Финсбери-парка назвал наезд на толпу верующих подлой атакой

Имам мечети на севере Лондона назвал наезд автофургона на толпу мусульман подлой атакой.

Our thoughts and prayers with those who got injured and effected by this cowardly attack in Finsbury Park area, many casualties in the floor — Mohammed Kozbar (@KozbarM) 19 июня 2017 г.

Напомним, инцидент в районе Финсбери-парка произошёл сегодня ночью в 00:20 по лондонскому времени (02:20 мск). Сообщается, что белый мужчина за рулём автофургона врезался в толпу людей, предположительно, выходивших из здания мечети после ночной молитвы. Официальной информации о погибших пока нет, Скотленд-Ярд сообщает лишь о нескольких пострадавших, не уточняя их число. Произошедшее пока не квалифицируется как теракт.