"Это словно сцена из фильма ужасов". Очевидец об инциденте на севере Лондона

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"Это словно сцена из фильма ужасов". Очевидец об инциденте на севере Лондона

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Фото: twitter.com/asteptator

Женщина, ставшая свидетелем наезда фургона у лондонской мечети, дозвонилась в эфир радио LBC и рассказала об увиденном.

— Всё происходящее напоминало сцены из фильмов ужасов. Все разбегались в разные стороны. Я не понимала, что происходит, пока не увидела лежащих на земле людей, — сообщила очевидец происшествия.

Напомним, в 00:20 (02:20 мск) по местному времени на севере столицы Великобритании у здания мечети неизвестный за рулём фургона наехал на прихожан, возвращавшихся с вечерней молитвы. По информации полиции, задержан один человек.

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