Экс-тренер "Зенита" пожертвует €100 тыс. семьям погибших при пожаре в Португалии

По последним данным, жертвами бушующих в центральной части страны пожаров стали более 60 человек.

Бывший тренер лондонского "Челси" и петербургского "Зенита" Андре Виллаш-Боаш передаст 100 тысяч евро семьям погибших во время лесных пожаров в Португалии. Об этом сам футбольный специалист сообщил на своей странице в "Инстаграме".

O meu muito obrigado a todos os que contribuíram na minha página a favor das famílias das vítimas da tragédia de Pedrógão Grande. Amanhã serão transferidos 100 mil euros em apoio às mesmas. Força Portugal #pedrogao #portugal Публикация от André Villas Boas (@officialavb) Июн 18 2017 в 10:29 PDT

Напомним, жертвами лесных пожаров в центральной части Португалии стали более 60 человек. В стране объявлен трёхдневный траур. Справиться с огнём пожарные не могут из-за нехватки специализированной техники.

Андре Виллаш-Боаш возглавлял санкт-петербургский "Зенит" в 2014–2016 годах. Под его руководством клуб выиграл чемпионский титул и Суперкубок страны. Сейчас португальский специалист работает с китайским клубом "Шанхай СИПГ".