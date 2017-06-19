Экс-тренер "Зенита" пожертвует €100 тыс. семьям погибших при пожаре в Португалии

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Экс-тренер "Зенита" пожертвует €100 тыс. семьям погибших при пожаре в Португалии

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Андре Виллаш-Боаш. Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

По последним данным, жертвами бушующих в центральной части страны пожаров стали более 60 человек.

Бывший тренер лондонского "Челси" и петербургского "Зенита" Андре Виллаш-Боаш передаст 100 тысяч евро семьям погибших во время лесных пожаров в Португалии. Об этом сам футбольный специалист сообщил на своей странице в "Инстаграме".

Напомним, жертвами лесных пожаров в центральной части Португалии стали более 60 человек. В стране объявлен трёхдневный траур. Справиться с огнём пожарные не могут из-за нехватки специализированной техники.

Андре Виллаш-Боаш возглавлял санкт-петербургский "Зенит" в 2014–2016 годах. Под его руководством клуб выиграл чемпионский титул и Суперкубок страны. Сейчас португальский специалист работает с китайским клубом "Шанхай СИПГ".

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