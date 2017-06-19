Очевидцы происшествия в Лондоне: Это был явно не несчастный случай

По словам одного из свидетелей инцидента, двое мужчин сбежали, однако третьего успели задержать полицейские.

Один из очевидцев, который представился журналистам как Эндрю, сообщил, что в фургоне, наехавшем на толпу людей у лондонской мечети, находилось три человека. По словам очевидца, все трое были мужчинами, один из них был одет в мусульманское одеяние.

— Это не было несчастным случаем, я сам это видел. Люди были тяжело ранены. Водитель фургона после наезда пытался бежать, однако прохожие схватили его, — рассказал один из собеседников The Guardian.

Ранее Лайф сообщал, что на севере Лондона у здания мечети фургон въехал в толпу людей. По последним данным известно, что есть пострадавшие. Задержан один человек.