СМИ сообщили о мужчине, который после наезда в Лондоне нападал на людей с ножом

Очевидцы ещё одного британского издания — Evening Standard рассказали о вооружённом ножом мужчине, который после наезда на людей на севере Лондона выпрыгнул из фургона и начал нападать на прохожих.

В результате этого преступления как минимум один человек "был зарезан", сообщили свидетели изданию.

— Толпа поймала парня. Он пытался совершить то же, что было на Лондонском мосту, — подчеркнул рассказчик.

— Я видел несколько человек, которые лежали на земле, четыре или пять. У одного из них точно были ножевые раны, — добавил он.

Отмечается, что в фургоне, который совершил наезд на толпу, было три человека. Одного из них — белого мужчину с тёмными волосами задержали полицейские при помощи прохожих. При этом не уточняется, тот ли это был мужчина, который бросался на пешеходов с ножом.

По предварительной информации, которую Evening Standard приводит со ссылкой на свои источники, фургон был арендован в Уэльсе.

Издание также сообщает, что фургон преследовал людей на протяжении примерно 9 метров.