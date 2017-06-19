The Sun: По меньшей мере двое погибли при наезде фургона на толпу в Лондоне

Британский таблоид The Sun сообщил о том, что жертвами наезда автофургона на толпу прихожан лондонской мечети стали по меньшей мере два человека, ещё около десятка получили ранения.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Скотленд-Ярд и лондонская мэрия пока никак не комментируют инцидент в районе Финсбери-парка. Нет данных ни о раненых, ни о погибших. Расценивается ли произошедшее как теракт, также пока неясно.

Напомним, примерно в 00:20 по местному времени (02:20 мск) автофургон белого цвета врезался в толпу людей, предположительно, выходивших из мечети после ночной молитвы в священный для мусульман месяц Рамадан. Полиции удалось задержать одного подозреваемого, но данных о его личности нет.