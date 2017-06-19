В полиции не уверены, что наезд фургона на людей в Лондоне является терактом

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В полиции не уверены, что наезд фургона на людей в Лондоне является терактом

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Говорить о том, что наезд на пешеходов возле парка Финсбери в Лондоне является терактом, пока "слишком рано". Об этом заявил источник телеканала CNN в лондонской полиции.

Собеседник CNN подтвердил, что мужчину, который был за рулём фургона, удалось задержать.

Со своей стороны The Guardian также отмечает, что правоохранительные органы Лондона в настоящее время занимаются выяснением того, было ли ДТП с фургоном случайным или преднамеренным. Вооружённые сотрудники Скотленд-Ярда приведены в состояние повышенной готовности.

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