Тереза Мэй назвала ужасным инцидентом случившееся у мечети в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала инцидент, произошедший на севере Лондона.
Statement from PM Theresa May on #FinsburyPark incident pic.twitter.com/AJgv1XXBwq— Joshua Hoyos (@JoshuaHoyos) 19 июня 2017 г.
— Это ужасный инцидент. Все мои мысли сейчас с теми, кто пострадал, их близкими и сотрудниками служб, работающими на месте происшествия, — цитирует политика The Guardian.
В ночь с воскресенья на понедельник фургон въехал в людей, выходящих из мечети на севере столицы Великобритании. Полиция Лондона проводит расследование.
- Популярные
- По времени