Тереза Мэй назвала ужасным инцидентом случившееся у мечети в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала инцидент, произошедший на севере Лондона.

— Это ужасный инцидент. Все мои мысли сейчас с теми, кто пострадал, их близкими и сотрудниками служб, работающими на месте происшествия, — цитирует политика The Guardian.

В ночь с воскресенья на понедельник фургон въехал в людей, выходящих из мечети на севере столицы Великобритании. Полиция Лондона проводит расследование.