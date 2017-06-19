Тереза Мэй назвала ужасным инцидентом случившееся у мечети в Лондоне

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Тереза Мэй назвала ужасным инцидентом случившееся у мечети в Лондоне

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Тереза Мэй. Фото: © REUTERS/Toby Melville

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала инцидент, произошедший на севере Лондона.

— Это ужасный инцидент. Все мои мысли сейчас с теми, кто пострадал, их близкими и сотрудниками служб, работающими на месте происшествия, — цитирует политика The Guardian.

В ночь с воскресенья на понедельник фургон въехал в людей, выходящих из мечети на севере столицы Великобритании. Полиция Лондона проводит расследование.

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