На Камчатке медведь едва не убил человека во время отдыха на природе

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На Камчатке медведь едва не убил человека во время отдыха на природе

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Берый медведь на Камчатке. Фото: © РИА Новости/Лев Гаркавый

Вынудив свою жертву спасаться бегством, хищник загнал её на дерево, однако в последний момент успел нанести несколько ударов.

На Камчатке жителя посёлка Лесной Елизовского района пришлось госпитализировать после того, как на него напал медведь, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Потерпевший рассказал, что инцидент произошёл с ним на воскресном отдыхе на природе. Мужчина наткнулся на медведя и, испугавшись, пустился бежать. В какой-то момент он почти спасся от хищника, успев залезть на дерево, однако медведю всё-таки удалось нанести ему несколько ударов лапами.

— С диагнозом "рваные раны обеих ног" мужчина был доставлен в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает, — сообщили в УМВД, подчеркнув, что угрозы жизни пострадавшему нет.

Разъярённого хищника отогнали от дерева друзья пострадавшего, которые успели прибежать на крики о помощи.

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