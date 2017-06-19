Сын мэра Казани вынес флаг ФИФА перед матчем Кубка конфедераций

Сын мэра Казани Ильсура Метшина Радмир оказался в числе подростков, которые вынесли флаг Международной федерации футбола (ФИФА) перед матчем Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики. Об этом сообщает портал "Казанский репортёр".

Благодаря детско-юношеской программе ФИФА почти тысяча детей и подростков сыграют важную роль в проведении Кубка конфедераций — 2017 — они будут выносить национальные флаги команд-участниц и выводить игроков на поле.

Напомним, встреча португальцев и мексиканцев закончилась со счётом 2:2, благодаря чему сборная России, победившая новозеландцев, сохранила лидерство в группе А.