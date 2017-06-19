Из-за погоды чартер из Японии на Южные Курилы пришлось отменить

Первый чартерный рейс из Японии на Южные Курилы отменён из-за погодных условий. Изначально вылет был намечен на 18 июня, однако в связи с туманом в Кунашире его несколько раз откладывали.

Замглавы МИД Японии Нобуо Киси заявил журналистам, что у организаторов полёта "не было иного выбора, кроме как отменить поездку". Он заверил, что японское правительство приложит все усилия для того, чтобы в течение этого года устроить новый визит на Южные Курилы.

Напомним, лайнер дальневосточной авиакомпании "Аврора" находится в аэропорту с 17 июня. В рамках безвизового обмена между двумя странами самолёт должен был впервые доставить 70 бывших жителей Южных Курил для посещения могил своих предков.

В их планах значилось посещение островов Кунашир и Шикотан.