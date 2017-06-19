Подозреваемого в наезде на людей в Лондоне проверят на вменяемость

Полиция сообщила некоторую информацию о единственном подозреваемом в совершении наезда на толпу прихожан мечети на севере Лондона. Это первое официальное заявление Скотленд-Ярда спустя три часа после инцидента.

Им оказался мужчина 48 лет. Подозреваемый доставлен в больницу, где пройдёт проверку на вменяемость, сообщает лондонская полиция. Имя мужчины пока не называется.

В ночь с воскресенья на понедельник на севере столицы Великобритании неизвестный совершил наезд на прихожан у здания мечети. Люди возвращались после вечерней молитвы. По последним официальным данным, один человек погиб, восемь человек госпитализированы.

На месте происшествия работает контртеррористический отдел, который занимается расследованием произошедшего. Вся улица, где произошла авария, временно перекрыта.