Тереза Мэй проведёт экстренное совещание после происшествия на севере Лондона

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Тереза Мэй проведёт экстренное совещание после происшествия на севере Лондона

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Тереза Мэй. Фото: © REUTERS/Stefan Wermuth

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведёт экстренное заседание по поводу случившегося наезда на севере столицы. Инцидент рассматривают как потенциальную террористическую атаку.

Ранее премьер-министр выразила слова поддержки пострадавшим в происшествии и назвала случившееся ужасным поступком.

В ночь с воскресенья на понедельник фургон въехал в людей, выходящих из мечети на севере столицы Великобритании. Полиция Лондона проводит расследование.

Лайф ведёт текстовую трансляцию событий из британской столицы.

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