Тереза Мэй проведёт экстренное совещание после происшествия на севере Лондона

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведёт экстренное заседание по поводу случившегося наезда на севере столицы. Инцидент рассматривают как потенциальную террористическую атаку.

Theresa May to chair an emergency meeting later following the #FinsburyPark incident being treated as a "potential terrorist attack". — LBC Breaking (@lbcbreaking) 19 июня 2017 г.

Ранее премьер-министр выразила слова поддержки пострадавшим в происшествии и назвала случившееся ужасным поступком.

В ночь с воскресенья на понедельник фургон въехал в людей, выходящих из мечети на севере столицы Великобритании. Полиция Лондона проводит расследование.

Лайф ведёт текстовую трансляцию событий из британской столицы.