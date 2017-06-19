Тереза Мэй проведёт экстренное совещание после происшествия на севере Лондона

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведёт экстренное заседание по поводу случившегося наезда на севере столицы. Инцидент рассматривают как потенциальную террористическую атаку.
Theresa May to chair an emergency meeting later following the #FinsburyPark incident being treated as a "potential terrorist attack".— LBC Breaking (@lbcbreaking) 19 июня 2017 г.
Ранее премьер-министр выразила слова поддержки пострадавшим в происшествии и назвала случившееся ужасным поступком.
В ночь с воскресенья на понедельник фургон въехал в людей, выходящих из мечети на севере столицы Великобритании. Полиция Лондона проводит расследование.
Лайф ведёт текстовую трансляцию событий из британской столицы.
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