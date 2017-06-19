Мэр Лондона назвал ночной инцидент терактом

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Мэр Лондона назвал ночной инцидент терактом

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Мэр Лондона Садик Хан. Фото: © REUTERS/Neil Hall

По словам градоначальника, эта атака — нападение на все ценности британского общества.

Мэр британской столицы Садик Хан на своей странице в "Фейсбуке" назвал ночной инцидент терактом. Ранее власти и полиция старательно избегали этой формулировки применительно к событиям в районе парка Финсбери.

— Городская полиция реагирует на ужасную террористическую атаку, жертвами которой стали невинные люди в парке Финсбери, — написал мэр Лондона на своей странице в "Фейсбуке".

По словам Садика Хана, это было "преднамеренное нападение на жителей Лондона, многие из которых совершали молитву во время священного месяца Рамадан".

— Это атака на ценности нашего общества — чувство терпимости, свободу и уважение, — добавил Садик Хан, призвав лондонцев сохранять спокойствие.

Лайф ведёт текстовую трансляцию событий из британской столицы.

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