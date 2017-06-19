Министр внутренних дел призвала британцев сплотиться после теракта

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд прокомментировала случившийся в ночь с 18 на 19 июня террористический акт на севере Лондона.

— Вместе мы выстоим. Все мои мысли сейчас с теми, кто пострадал в районе Финсбери-парк. Я поддерживаю контакт с контртеррористическим отделом, который сейчас ведёт расследование. Мы должны объединиться против всех, кто пытается разделить нас и посеять ненависть и страх, — процитировала британского политика газета The Guardian.

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник на севере столицы Великобритании неизвестный совершил наезд на прихожан у здания мечети. Люди возвращались после вечерней молитвы. По последним официальным данным, один человек погиб, восемь госпитализированы.

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