Первые секунды после теракта в Лондоне — видео

Пользователи Instagram опубликовали видео с места наезда фургона на пешеходов в первые секунды после произошедшего. Мэр британской столицы Садик Хан назвал произошедшее терактом.

В ночь с 18 на 19 июня на севере Лондона неизвестный совершил наезд на прихожан у здания мечети Finsbury Park. По последним официальным данным, один человек погиб, восемь госпитализированы и двоим оказана помощь на месте.

Seeing those on the floor, especially the old man literally broke my heart. What has the world come to. #finsburypark #finsburyparkmosque #finsburyparkstation #london #breakingnews Публикация от Sha Miah (@sha.miah) Июн 18 2017 в 6:49 PDT

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд отметила, что находится в контакте с отделом правоохранителей, ответственным за расследование.