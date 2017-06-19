Первые секунды после теракта в Лондоне — видео

Пользователи Instagram опубликовали видео с места наезда фургона на пешеходов в первые секунды после произошедшего. Мэр британской столицы Садик Хан назвал произошедшее терактом.
В ночь с 18 на 19 июня на севере Лондона неизвестный совершил наезд на прихожан у здания мечети Finsbury Park. По последним официальным данным, один человек погиб, восемь госпитализированы и двоим оказана помощь на месте.
Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд отметила, что находится в контакте с отделом правоохранителей, ответственным за расследование.
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